Peter Wright zum zweiten Mal Darts-Europameister

Der Schotte Peter Wright zeigt sich sechs Wochen vor der Darts-WM in Bestform. Mit seinem zweiten Titel bei der Europameisterschaft klettert er auch in der Weltrangliste.

Paradiesvogel Peter Wright hat in Dortmund seinen zweiten Titel bei der Darts-Europameisterschaft gewonnen. Nach 2020 setzte sich der 53 Jahre alte Schotte nach einem 11:6-Finalsieg über Englands James Wade nun auch im Jahr 2023 durch. Snakebite, wie der für seine bunten Kostüme und Frisuren bekannte Wright genannt wird, krönte am Sonntagabend ein starkes Turnier, bei dem er unter anderem Weltmeister Michael Smith aus England klar besiegte. Gegen den Deutschen Gabriel Clemens wäre er beim 6:5 in Runde eins beinahe ausgeschieden.

Der zweimalige Weltmeister Wright setzte sich in seinem Halloween-Outfit souverän durch und spielte ein dominantes Finale. Der bedeutende Major-Titel hilft Wright auch in der sogenannten Order of Merit, der Weltrangliste. Wright zieht mit den 120.000 Pfund (rund 137.000 Euro) am Niederländer Michael van Gerwen vorbei und übernimmt wieder den zweiten Platz im Ranking. Nur Weltmeister Smith hat noch mehr Preisgeld in den vergangenen zwei Jahren eingespielt. In gut sechs Wochen (15. Dezember bis 3. Januar) beginnt im Alexandra Palace von London die Weltmeisterschaft.