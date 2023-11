Péter Vida als Vorsitzender von BVB/Freie Wähler bestätigt

Mehr zum Thema

Mädchen sollen Schülerin wegen Halskette angegriffen haben Eine 15 Jahre alte Schülerin soll von mindestens fünf Mitschülerinnen auf der Toilette einer Oberschule in Berlin-Wilhelmstadt angegriffen und verletzt worden sein. Sie sollen dem Mädchen am Freitagmittag eine Kette vom Hals gerissen und gestohlen haben, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte. Die 15-Jährige sei aus der Gruppe heraus auch geschlagen und getreten worden, hieß es von der Polizei.