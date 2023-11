Moderator Jochen Schropp (44) kündigte es bereits an: „Es ist ganz klar, dass im Container Menschen aufeinander treffen werden, die keine Zeit miteinander verbringen wollen.“ Jap, damit sollte er wohl Recht behalten! Denn nachdem Peter bereits vor wenigen Wochen als einer der Stars von „Promi Big Brother“ verkündet wurde, zieht nun seine Ex Iris nach. Problem: Der 56-Jährige befindet sich bereits abgeschirmt von der Außenwelt und Medien im Hotel – kurz vor seinem Einzug in den Container. „Ihm wird die Kinnlade runterfallen“, ist sich Iris im Gespräch mit der Bild sicher. Das denken wir auch…