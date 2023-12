Peter Ritter bis Sommer 2024 alleiniger Linke-Chef in MV

Der Vorsitzende der Linken in Mecklenburg-Vorpommern, Peter Ritter, bleibt bis zum nächsten regulären Parteitag im Juli 2024 allein an der Spitze der Landespartei. Dies sei Konsens bei der regulären Landesvorstandssitzung am Wochenende gewesen, sagte Landesgeschäftsführer Björn Griese am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur.

Ritters Co-Vorsitzende Vanessa Müller war am 31. Oktober zurückgetreten. Dafür hatte sie persönliche Gründe angegeben. Sie wolle ihr Engagement als Basismitglied weiterführen, hatte sie bei der Bekanntgabe ihres Rückzugs erklärt. Die Linke hat in MV rund 2600 Mitglieder.

Griese erklärte zum weitere Vorgehen, dass beim Parteitag im Juli 2024 entweder eine neue Doppelspitze gewählt werde oder nur ein neuer Vorsitzender oder eine neue Vorsitzende, sollten die Delegierten das so beschließen. Der 64 Jahre alte Ritter hat Griese zufolge bereits deutlich gemacht, nicht erneut antreten zu wollen.