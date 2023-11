Peter Paul Rubens mit blauem Auge

Mehr zum Thema

Warnstreik: Massive Einschränkungen an Uniklinik Köln Ein Warnstreik an der Uniklinik Köln hat am Mittwoch zu deutlichen Einschränkungen geführt. Von 42 Operationssälen seien nur 13 in Betrieb, teilte die Klinik mit. Ambulante und stationäre Behandlungen könnten nur in eingeschränktem Umfang stattfinden. Betroffen seien vor allem Patienten, deren Behandlung medizinisch vertretbar verschoben werden könne. Für die Versorgung von Notfällen hat die Klinik mit der Gewerkschaft Verdi eine Notdienstvereinbarung getroffen.