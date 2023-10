Peter Maffay: Meine Zeit als Vater ist jetzt gekommen

Mehr zum Thema

Freitreppe am Berliner Humboldt Forum soll gebaut werden Nach jahrelangen Diskussionen soll am Humboldt Forum in Berlin-Mitte eine Treppe zum Spreekanal entstehen. Die Freitreppe kommt, teilten Finanzsenator Stefan Evers (CDU) und Bausenator Christian Gaebler (SPD) am Donnerstag mit.

49-Millionen-Euro-Coup in Berlin: Angeklagter will aussagen Die Täter sind mit Schlüsseln ausgestattet. Im Tresorraum plündern sie 295 Schließfächer, entkommen mit Luxusuhren, Schmuck, Edelmetall. Die Beute ist bis heute verschwunden. Fünf Männer stehen nun vor Gericht.