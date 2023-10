Peter Klein soll in die „Promi Big Brother"-WG ziehen

Obwohl Woelke und Peter Klein zuletzt gemeinsame TV-Auftritte hatten, zum Beispiel in „Wettkampf in 4 Wänden", soll Woelke nicht als Kandidatin bei „Promi Big Brother" mit von der Partie sein, berichtet die Bild weiter.

Noch gibt es keine bestätigten Teilnehmer der diesjährigen Ausgabe des Reality-TV-Formats, noch einen genauen Sendetermin. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news gab der Sender jedoch im August bekannt, dass die neue Staffel „Ende des Jahres" gezeigt werden würde. In dem Statement sagte eine Sat.1-Sprecherin außerdem, dass in diesem Jahr „vieles neu und doch so vertraut" werden würde.

In der letztjährigen Staffel setzte sich der Boxmanager Rainer Gottwald (57) unter anderem gegen Katy Karrenbauer (60), Micaela Schäfer (39) oder Jörg Knör (64) durch. Die Show wurde im November und Dezember 2022 gezeigt.

(spot on news/ean)