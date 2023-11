Peter Frank zum Bundesverfassungsrichter gewählt

Mehr zum Thema

Weniger Schwerverletzte bei Verkehrsunfällen im Land In den ersten neun Monaten des Jahres sind deutlich weniger Menschen bei Verkehrsunfällen in Rheinland-Pfalz schwer verletzt worden als im selben Zeitraum der vergangenen Jahre. Mit 2050 schwer verletzten Menschen zwischen Januar und September war der Wert auf dem niedrigsten Stand der vergangenen zehn Jahre, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Bad Ems mitteilte.