In den 40 Jahren Freundschaft haben Peter Althof und Boxlegende René Weller viel erlebt, reisten viel, standen gemeinsam vor der Kamera, lachten viel. Daran änderte auch René Wellers Demenzerkrankung nichts. Peter Althof war an seiner Seite – fast bis zum Schluss. „Er wollte dann nicht mehr essen und trinken und dann weiß man, dass wird wahrscheinlich nicht mehr lange gehen“, erinnert sich Peter Althof zwei Monate nach René Wellers Tod im RTL-Interview an die letzten Tage zurück.

Lese-Tipp: Diese Worte gab Maria Weller ihrem René auf seiner letzten Reise mit

Es war hart seinen Freund so zu sehen, aber Peter Althof will nicht die Sorte Mensch sein, die sich zurückzieht, nur weil es schwierig wird. „Das ist immer das Schlimme, wenn du dann krank bist, lassen dich viele Leute im Stich und das wollte ich nicht“, erklärt er. Geduldig sein, Verständnis zeigen und da sein, auch wenn es vielleicht nicht einfach ist. Das ist so das Mindeste, was man für seinen Freund noch tun kann, findet Peter Althof.

Lese-Tipp: René Wellers Witwe im emotionalen RTL-Interview: „Dieser Mann hat mich gebrochen“

Er besuchte ihn mehrmals – das letzte Mal etwa sieben Wochen vor seinem Tod. „Da hab ich wirklich Tränen in den Augen gehabt, als ich heimgefahren bin. Weil ich hab innerlich genau gewusst, das würde das letzte Mal sein“, erinnert er sich. Heute ist Peter Althof froh, dass er sich persönlich von seinem Freund verabschieden konnte.