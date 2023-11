Personalmangel und Gema beschäftigen Weihnachtsmärkte

Mehr zum Thema

Windiger Dienstag in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen Die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen müssen sich auf einen windigen Dienstag einstellen. Neben dem frischen Südwestwind sei mit starken bis stürmischen Böen im Tiefland und Sturmböen im Bergland zu rechnen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mit. Auf dem Fichtelberg und dem Brocken sei sogar mit schweren Sturmböen und teilweise mit Orkanböen zu rechnen. Ansonsten soll der Himmel am Dienstag stark bewölkt bleiben, auch vereinzelte Regenschauer werden erwartet. Die Temperaturen steigen auf bis zu 15 Grad.

Brandstiftung nach Kellerbrand in Wohnhaus vermutet Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Erfurt hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts auf Brandstiftung aufgenommen. Die Wohnungen seien vorerst nicht bewohnbar, teilte die Polizei mit. Den Angaben zufolge war das Feuer am Montagnachmittag in einem Keller ausgebrochen und führte zu starker Rauchentwicklung. Die Ermittler schätzen den Schaden auf etwa 80.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren können, war zunächst unklar.