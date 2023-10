Personalmangel: S-Bahn-Verkehr in Leipzig wird ausgedünnt

Mehr zum Thema

Kabinett: Hilfen für Bauern mit Freilandobst und Hopfen Obstbauern mit Freilandanbau und Hopfenbetriebe in ganz Deutschland sollen angesichts einer schwierigen Branchenlage Unterstützung bekommen. Das Bundeskabinett billigte am Mittwoch eine Verordnung von Agrarminister Cem Özdemir, die Finanzhilfen von 29 Millionen Euro ermöglicht. Seit der Corona-Pandemie kämpften Betriebe mit Folgen gestörter Lieferketten, auch höhere Energiekosten infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine schlügen zu Buche, sagte der Grünen-Politiker. Landwirte bekämen das Geld unbürokratisch ohne Papierkram oder Antragsverfahren. Obstbauern sollen eine Prämie von 342 Euro je Hektar bekommen, Hopfenbauern 375 Euro je Hektar.