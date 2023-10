Per Erlass: Reul empfiehlt Ministerien Israel-Beflaggung

Innenminister Herbert Reul (CDU) hat allen anderen Ministerien Nordrhein-Westfalens per Erlass empfohlen, aus Solidarität die israelische Flagge vor den jeweiligen Gebäuden zu hissen. Das Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, ging zur Kenntnis unter anderem auch an alle Rathäuser - die sich an der Regelung orientieren können.

Innenminister Reul sagte der dpa: Wir stehen hinter dem israelischen Volk. Mit unseren Gedanken und mit unseren Herzen. Daher habe er die Beflaggung empfohlen. Den Konflikt können wir von hier aus nicht lösen. Aber wenn es etwas gibt, was wir tun können, dann ist das ein Zeichen setzen und Flagge zeigen - solidarisch mit unseren israelischen Freunden, so Reul weiter.

In seinem Erlass heißt es an die Ministerien gerichtet, dass sie dem Vorbild von Staatskanzlei und Innenministerium folgen sollten - die bereits die Israelflagge gehisst hätten. Dies sei für eine einheitliche Außendarstellung der Ministerien angeraten.