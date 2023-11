Pendler in Sachsen arbeiten vor allem in Großstädten

Die Pendler unter den Erwerbstätigen in Sachsen arbeiten vor allem in den Großstädten des Freistaats. Wie das Statistische Landesamt am Mittwoch mitteilte, pendeln insgesamt rund eine Millionen Sächsinnen und Sachsen. Ihre Arbeitsplätze befänden sich häufig in Leipzig, Dresden und Chemnitz. Attraktive Arbeitsplätze für Menschen in den umliegenden Regionen boten jedoch auch die Städte Görlitz, Plauen und Schkeuditz. Über 80 Prozent der Erwerbstätigen in Sachsen arbeiten den Angaben zufolge nie von zuhause aus. 979.161 Erwerbstätige wohnen in derselben Stadt oder Gemeinde, in der sie arbeiten.