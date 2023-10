Pegelstand in Flensburg steigt auf 2,05 Meter über Normal

Mehr zum Thema

Mächtiger Sturm treibt Ostsee über die Ufer Der Sturm aus Osten hat es in sich. In Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern steigt der Wasserstand der Ostsee kräftig an. Häfen und Straßen werden überschwemmt. Die Einsatzkräfte haben alle Hände voll zu tun.