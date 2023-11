Pegelstände am Mittelrhein steigen weiter an

Die Pegelstände am Mittelrhein werden in den kommenden Tagen voraussichtlich weiter ansteigen. Am Mittelrhein steigen die Wasserstände, verstärkt durch das Moselhochwasser, derzeit stark an, teilte die Hochwasservorhersagedienst Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.

Am Pegel Koblenz wird eine Überschreitung der Meldehöhe von 500 Zentimeter für den frühen Freitagmorgen prognostiziert. Nach derzeit noch sehr unsicheren Vorhersagen folge zum Wochenbeginn ein weiterer Anstieg bis in einen Bereich von 560 bis 640 Zentimeter. Die Stadt Koblenz kündigte daher weitere Maßnahmen an. Neben dem Aufbau von Teilen der Hochwasserschutzwand und dem Schließen von Schutztoren werde am Freitag das Parken am Peter-Altmeier-Ufer verboten.

Auch die Wasserstände in der Mosel steigen demnach noch weiter an. Am Pegel Trier wird ein Anstieg des Wasserstands bis Freitagmorgen bis in einen Bereich von 700 bis 770 Zentimeter erwartet.

Am Rhein-Pegel Maxau war am Mittwochnachmittag die kritische Marke von 7,50 Metern erwartungsgemäß erreicht und leicht überschritten worden. Der Wert ist ein Signal für Schiffe, auf dem entsprechenden Rheinabschnitt bei Karlsruhe nicht mehr weiterzufahren. Der Wasserstand sinkt bereits wieder. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Oberrhein rechnete damit, dass der Wert am Donnerstagabend wieder unter die kritische Marke fällt. Dann könnte die Schifffahrt wieder aufgenommen werden.