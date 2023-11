Peer Kusmagk konnte ohne Alkohol nicht mehr einschlafen

Schauspieler und Moderator Peer Kusmagk ist heute ein sogenannter trockener Alkoholiker. Als er noch sein eigenes Restaurant hatte, trank er täglich. Viel. „Bei mir war das so, dass ich am Ende schon so zwei Flaschen Wein jeden Tag getrunken habe und dazu einen abends während der Schicht im Restaurant. Auch noch ein paar Bier und dann hier mal einen Schnaps zum Abschied von einem Gast. Also, das war schon sehr, sehr hohes Pensum“, erinnert sich Peer im „Extra“-Interview bei RTL. Es gab eine Zeit, in der er nüchtern gar nicht mehr einschlafen konnte: „Ich habe jahrelang wirklich nur unter einem Betäubungsmittel, nämlich Alkohol, in den Schlaf gefunden.“

Heute kann er sehr offen über diese Zeit sprechen. Und macht deutlich, dass das Thema Alkohol ein gesellschaftliches Problem ist: „In unserer Gesellschaft gehört Alkohol einfach dazu. Und wenn du abends essen gehst, dann gehört auch ein Glas Wein dazu. Und so ist das natürlich eine

permanente Gefahr.“