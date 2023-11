Pedelecfahrer stirbt nach Sturz

Mehr zum Thema

Bietigheims Handballerinnen verlieren erneut Die Handballerinnen der SG BBM Bietigheim haben in der Champions League die dritte Niederlage nacheinander kassiert. Nach dem 26:34 im Hinspiel gegen Audi ETO Györ zog der deutsche Meister und Pokalsieger, der ab der kommenden Saison als HB Ludwigsburg starten wird, am Samstagabend auch im Rückspiel in Ungarn mit 29:31 (17:13) den Kürzeren. In der Tabelle der Gruppe A liegt Bietigheim nach acht absolvierten Spielen auf dem dritten Rang. Die Bilanz lautet fünf Siege und drei Niederlagen.

Strobl nennt BVG-Urteil Klatsche für Bundesregierung Als Klatsche für die rot-grün-gelbe Bundesregierung hat der scheidende CDU-Landeschef Thomas Strobl das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021 bezeichnet. Es war mir ein Rätsel, dass man einen solchen Haushalt einbringen und dann im Bundestag verabschieden kann, sagte er am Samstag beim Landesparteitag der CDU in Reutlingen. Die nachhaltige Finanzpolitik in Baden-Württemberg sei ein Gegenbeispiel zu dem, was in Berlin gemacht werde. Wir machen keine Politik auf Pump und belasten damit Kinder und Enkelkinder, sagte Strobl.