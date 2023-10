Die Möglichkeit, Geld via Giropay auf sein PayPal-Konto einzuzahlen, gehört der Vergangenheit an. Das ist auch den Nutzern des Bezahldienstes schon aufgefallen. So lautet ein User-Kommentar im Hilfe-Forum des Unternehmens: „Seit fast über einem Monat steht ständig wenn ich Geld einzahlen möchte durch Giropay, dass Giropay im Wartungsmodus ist.“

Lese-Tipp: Vorsicht, Spoofing! Mit dieser Masche zocken Betrüger Paypal-Kunden ab

Und Paypal gibt zu: Der Service wurde eingestellt! „Einzahlungen über Giropay sind leider nicht mehr möglich“, antwortet ein PayPal-Mitarbeiter im Forum. Berechtigterweise erkundigt sich ein weiterer User, warum diese Funktion denn weiterhin angezeigt würde, wenn sie doch eingestellt wurde. Der Mitarbeiter erklärt: „Im Moment wird die Option zwar noch angezeigt. Dies sollte sich in Zukunft jedoch ändern und der Hinweis zur Einzahlung via Giropay sollte von der Website bzw. der App entfernt werden.“