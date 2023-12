Pawlaks letzter Fall: Okon hört beim Dortmunder „Tatort“ auf

Mehr zum Thema

Eisplatten fallen von Brücke: A1 in Richtung Köln gesperrt Weil Eisplatten von einer Brücke gefallen sind, ist die Autobahn 1 bei Wuppertal in Fahrtrichtung Köln gesperrt worden. Es sei niemand zu Schaden gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen.