Pause für Augsburger Vargas: Mbabu beim Aufwärmen verletzt

Mehr zum Thema

Mehrere Verletzte nach Auffahrunfall an Stauende Bei einem Auffahrunfall an einem Stauende sind auf der Autobahn 8 bei Rosenheim fünf Menschen verletzt worden. Die Fahrer und drei Insassen der beiden Autos seien mit leichten und mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, teilte die Verkehrspolizei im oberbayerischen Rosenheim mit.