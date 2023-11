Patriots-Misserfolge „nach 20 Jahren auch mal okay“

Die New England Patriots waren über Jahre das Team der NFL. In dieser Saison läuft es nicht. Ein Zeugnis der erfolgreichen Jahre ist mit nach Deutschland gereist.

Rekordchampion New England Patriots hat vor seinem Football-Gastspiel in Frankfurt das Patriots Haus in der Stadt eröffnet und empfängt bis zum Wochenende die Fans. Am Donnerstag sprachen in Sebastian Vollmer und Markus Kuhn zwei deutsche Ex-Profis über den NFL-Club, der insgesamt sechs Super-Bowl-Titel seit 2001 eingefahren hat. Das ist der erfolgreichste Club aller Zeiten, da führt nichts dran vorbei. Da stehen sechs Trophäen. Es stimmt, dass es dieses Jahr nicht so rund läuft. Das ist nach 20 Jahren auch mal okay. Ich bin mir sicher, dass man da wieder auf Vordermann kommt, sagte Vollmer.

Der Club spielt am Sonntag (15.30 Uhr/RTL und DAZN) im Frankfurter Fußball-Stadion gegen die Indianapolis Colts. Nach der Premiere in München 2022 sowie dem Duell der Kansas City Chiefs mit den Miami Dolphins in der Vorwoche ist es das dritte NFL-Saisonspiel, das in Deutschland ausgetragen wird. Die Patriots gelten hierzulande als der Club mit der größten Fanbasis.

Die Figuren haben viel zum Sieg beigetragen, wenn man über Tom Brady und Co. spricht. Das ist die erfolgreichste Franchise der letzten 20 Jahre. Man will sich mit den Besten assoziieren, das ist nur logisch, sagte Vollmer. Für Donnerstag waren rund 1000 Fans angekündigt, das Patriots-Haus in einem Hotel in der Frankfurter Innenstadt zu besuchen. Dort sind auch die sechs Vince Lombardi Trophys, die es für den Super-Bowl-Sieger gibt, ausgestellt. Laut Angaben des Clubs ist es das erste Mal, dass die Trophäen US-Boden verlassen haben.