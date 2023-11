Pasta Week in Berlin: Italienische Wirte tischen auf

Mehr zum Thema

Woidke würdigt Dokumentarfilmerin Junge zum 80. Geburtstag Mit der Dokumentation Die Kinder von Golzow hat sie gemeinsam mit ihrem Mann ein einzigartiges Zeitdokument über das Leben in der DDR geschaffen: Dokumentarfilmerin Barbara Junge feiert am kommenden Dienstag (14.11.) ihren 80. Geburtstag. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) würdigte anlässlich des Jubiläums ihre Arbeit.