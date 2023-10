Passagier stürzt auf Kreuzfahrtschiff

Mehr zum Thema

Seniorin in ihrer Wohnung ausgeraubt Zwei Unbekannte haben eine Seniorin in ihrer Wohnung in Bremen überfallen und ausgeraubt. Die Seniorin blieb unverletzt, stand aber unter Schock. Die beiden Täter hatten am Freitagmittag die Haustür aufgehebelt und waren so in die Wohnung der 75-Jährigen gelangt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die Seniorin, die im Bett lag, wurde von den Einbrechern überrascht. Sie forderten die Frau auf, die Hände hoch zu nehmen. Einer blieb bei der 75-Jährigen, der andere durchsuchte die Wohnung und entwendete Schmuck. Dann flüchteten die beiden Räuber. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Onay: „Phantomdebatte“ über Abschiebungen hilft nicht Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay hält die Diskussion um beschleunigte Abschiebungen für nicht zielführend. Diese Phantomdebatte über verschärfte Abschiebungen hilft hier gar nichts, sagte der Grünen-Politiker dem Weser-Kurier (Samstag). Wir haben in Hannover gar nicht die Spielräume, in so großem Stil abzuschieben, wie es sich der Bundeskanzler wünscht. Nennenswerte Kapazitäten in Unterkünften würden dadurch nicht frei werden. Onay forderte stattdessen, ungelöste Probleme wie die Integration, die Verfügbarkeit von Sprachkursen und die Digitalisierung von Ausländerbehörden anzugehen.