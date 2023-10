Partygäste verletzten Gastgeber schwer: Duo in U-Haft

Mehr zum Thema

Hintergründe der Bombendrohungen an Schulen noch unklar Nach der Serie von Bombendrohungen gegen mehrere Schulen im Freistaat und auch bundesweit hat die Polizei in Bayern noch keine Hinweise auf die Urheber. Die Hintergründe der Drohungen seien weiter unklar, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Mittwoch. Auch zu einem möglichen Zusammenhang der Fälle werde noch ermittelt, fügte eine Sprecherin des Präsidiums Niederbayern hinzu.