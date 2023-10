Party am Comer See: Hochzeitstag von John Legend und Chrissy Teigen

John Legend (44) und Chrissy Teigen (37) haben ihren zehnten Hochzeitstag im vergangenen Monat am Comer See in Italien gefeiert. "Wir hatten eine große Jubiläumsfeier", erzählt der Musiker im Interview mit dem "People"-Magazin. "Wir haben uns gegenseitig Reden geschrieben, in denen wir über unsere Liebe, unsere zehnjährige Ehe und die Familie, die wir aufgebaut haben, reflektiert haben. Es war wirklich eine schöne Feier", fasst er zusammen. Weiter sagt der EGOT-Star, dass er "gerade dabei ist, die Fotos durchzusehen, um ein kleines Buch zur Erinnerung an dieses Ereignis zusammenzustellen" - es sei "wirklich eine magische Zeit" gewesen.

"Ich glaube, der größte Unterschied zwischen unserer Hochzeit und unserer Jubiläumsfeier war die Tatsache, dass wir jetzt vier Kinder haben, also war es großartig, dass wir mit ihnen feiern konnten", fügt er in Bezug auf Luna Simone (7), Miles Theodore (5), Esti Maxine (10 Monate) und Wren Alexander (4 Monate) hinzu. "Es war sehr emotional, als wir sie dort sahen", so Legend weiter.

Legend und Teigen, die sich am 14. September 2013 das Jawort gaben, starteten in die Feierlichkeiten zu ihrem zehnjährigen Jubiläum mit einem Brunch in der Villa Pizzo, dem Ort ihrer Trauung. "Es war sehr romantisch", sagte eine Quelle dem Magazin. "Sie kamen mit dem Boot an. Es war atemberaubend, sie immer noch so glücklich zusammen zu sehen."

Später während der Veranstaltung "kamen [John und Chrissy] auf einen Balkon und begrüßten alle Gäste", so der Insider, der außerdem erzählte, dass Legend "später, nach dem Abendessen, eine kurze Rede hielt". "Es wurde getanzt und es gab eine Bar am See, die sehr beliebt war. Das Essen war wunderbar", fuhr die Quelle fort und fügte hinzu, dass es bei der romantischen Feier "überall Blumen" gab. Es sei ein "sehr elegantes, sehr klassisches Event" gewesen.

Auch Chrissy Teigen selbst erzählte dem Magazin im vergangenen Monat, dass ihre Feier zum Hochzeitstag mit Legend "wirklich besonders" war. "[Es war] viel emotionaler als ich erwartet hatte, aber wirklich so gut", sagte sie. "Ich fühle mich einfach so glücklich und gesegnet, und das auf die kitschigste Art und Weise. Es war so verdammt süß und wunderbar."

Allerdings gab das Model auch zu, dass sie es eigentlich vorziehe, in kleinerem Rahmen zu feiern, während ihr Ehemann den großen Stil liebe. "Es bedeutet mir mehr, eine ruhige Nacht zu haben - aber John liebt Partys. Gott segne ihn. Gott, er liebt Partys. Er liebt Verabredungen und er liebt Partys", sagte sie.

Auf die Frage, ob die beiden das Ganze in weiteren zehn Jahren wiederholen wollen, scherzte Teigen: "Mein Buchhalter sagt, dass ich das alle 25 Jahre machen kann."

