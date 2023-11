Partner Commerz Invest rechnet bald mit Baufortsetzung

Mehr zum Thema

Flughafen: Höchste Passagierzahl seit Pandemiebeginn Der Hamburger Flughafen hat im Oktober das größte Passagieraufkommen seit Beginn der Corona-Pandemie verzeichnet. Insgesamt konnten 1,45 Millionen Passagiere gezählt werden - so viele wie seit 2019 nicht mehr, teilte die Flughafengesellschaft am Freitag mit. In der zweiten Oktoberwoche, in die das erste Abreisewochenende der Herbstferien fiel, wurde mit 342.000 Fluggästen zudem ein neuer Wochenhöchstwert erzielt. Im Vergleich zu 2019 lag die Zahl der ab- und anreisenden Fluggäste den Angaben zufolge bei 90 Prozent.

Durchsuchungen nach pro-palästinensischer Demonstration Im Zusammenhang mit bundesweiten Demonstrationen wegen des Nahost-Konflikts sind am Freitag in Hamburg Objekte zweier mutmaßlicher Mitglieder der Gruppierung Muslim Interaktiv durchsucht worden. Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes ist Muslim Interaktiv ein islamistisches Netzwerk, das dem ideologischen Umfeld der Hizb ut-Tahrir (HuT) zugeordnet wird. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft werden die Beschuldigten verdächtigt, gemeinsam mit anderen Beteiligten zu einer pro-palästinensischen Versammlung am 28. Oktober im Bereich Steindamm aufgerufen zu haben. Sie hätten die Versammlung als Veranstalter durchgeführt, obwohl sie zuvor verboten worden sei.