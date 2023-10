Parlament berät über Feuerwehren und Industriestrompreis

Mehr zum Thema

Erster Auswärtssieg: SC Magdeburg gewinnt in Plock mit 28:26 Titelverteidiger SC Magdeburg hat in der Champions League den ersten Auswärtssieg in der Gruppenphase geholt. Das Team von Trainer Bennet Wiegert gewann am Donnerstagabend bei Wisla Plock mit 28:26 (14:12). Beste SCM-Werfer vor 4000 Zuschauern in der Orlen-Arena waren Felix Claar (9) sowie Matthias Musche und Omar Ingi Magnusson mit je fünf Treffern. Für den SCM war es der zweite Vorrundensieg, Plock bleibt mit vier Niederlagen sieglos.

Koalition will mehr zur Verhinderung von Verkehrstoten tun Die schwarz-rot-gelbe Koalition will die Verkehrssicherheit in Sachsen-Anhalt erhöhen. Es gehe darum, dass es keine tödlichen Verkehrsunfälle mehr gebe, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Rüdiger Erben, am Mittwoch in Magdeburg. Das Thema steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Landtags. Erben sagte, man müsse in Sachsen-Anhalt mehr tun für die Verhinderung von Verkehrstoten. Es gehe unter anderem um eine bessere Verkehrsüberwachung, die Umsetzung baulicher Maßnahmen und der Verkehrserziehung in Schulen, sagte er.