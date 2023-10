Park der Gärten: 185.000 zahlende Gäste im Jahr 2023

Mehr zum Thema

Koi-Karpfen aus Gartenteich bei Uelzen verschwunden Aus einem Teich in Uelzen sind mehrere Koi-Karpfen und Goldfische verschwunden. Es wurde zur Anzeige gebracht, aber es gibt ein Restrisiko, dass der Täter in der Tierwelt zu finden ist, sagte Kai Richter, Sprecher der Polizeiinspektion Lüneburg, am Dienstag. Natürliche Feinde der wertvollen Zierfische seien zum Beispiel Fischreiher. Nach Medienberichten soll es sich um elf Koi-Karpfen und rund 150 Goldfische im Wert von rund 3500 Euro aus einem Gartenteich handeln. Ob Diebe am Werk gewesen sind, sei schwer nachzuweisen, sagte Richter.

„Freikarte“ für Kinder und Jugendliche in Bremen verlängert Kinder und Jugendliche können mit der Freikarte weiter kostenlos Freizeitangebote in Bremen nützen. Das Angebot für alle unter 18 Jahren werde bis 2025 verlängert, teilte der Bremer Senat am Dienstag mit. Die neue Karte mit einem jährlichen Guthaben von 60 Euro soll bis zu den Sommerferien 2024 automatisch zugeschickt werden.