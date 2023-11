Paritätischer: Wenige Kinder profitieren vom Teilhabepaket

Mehr zum Thema

Spurensicherung in Schule: Opferbeauftragter hilft Ein 15-Jähriger bewaffnet sich, geht in die Schule, schießt auf einen Mitschüler - so soll es sich in Offenburg ereignet haben. Das Opfer stirbt, der Verdächtige kommt ins Gefängnis. Viele Fragen sind offen. Die Polizei sichert weiter Spuren in der Schule.