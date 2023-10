Nach dem geglückten 2:1-Auftaktsieg gegen Aberdeen steht für Eintracht Frankfurt nun die wohl schwierigste Aufgabe in der Gruppenphase der Conference League an. Es geht auswärts nach Thessaloniki. Dort wartet mit PAOK Saloniki der Gruppenerste. Die Griechen sind mit einem 3:2-Sieg gegen HJK Helsinki in das Turnier gestartet.

An die letzte Reise nach Griechenland auf europäischer Bühne dürften die Frankfurter gerne zurückdenken. In der Europa-League-Saison 2021722, die die Eintracht mit dem Turniersieg krönte, ging es in der Gruppenphase gegen Olympiakos Piräus. Zwei Siege stehen für die Hessen zu Buche. Ob das auch gegen Thessaloniki klappt, zeigt sich am Donnerstag, 5. Oktober ab 20.45 Uhr (Anstoß 21 Uhr). Das Spiel sehen Sie nicht nur im Free-TV bei RTL, sondern auch online im Live-Stream auf RTL+.*

