Pannenfreie Bescherung: Schulungen für Weihnachtsmänner

Viele Apotheken in Berlin wegen Protest geschlossen Inflation, Lieferengpässe und hohe Betriebskosten bereiten Apotheken in Berlin Probleme. Aus Protest wollen daher die meisten Geschäfte am Mittwoch geschlossen bleiben. Wer dringend ein Medikament braucht, muss aber nicht vor verschlossenen Türen stehen.