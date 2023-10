Panne in Unterfranken: Briefwahlunterlagen verloren

Mehr zum Thema

FDP-Spitzenkandidat Hagen: Trauriger Tag für Liberalismus Aus Sicht von FDP-Spitzenkandidat Martin Hagen ist der Wahlsonntag ein trauriger Tag für den Liberalismus in Bayern. Die FDP hat ihr Wahlziel, den ersten Wiedereinzug seit 1978 in den Bayerischen Landtag zu schaffen, verfehlt, sagte Hagen kurz nach 18 Uhr auf der Wahlparty seiner Partei in München. Es ist uns in aufgeheizten und polarisierten Zeiten nicht gelungen, mit unserer Botschaft bei den Wählern durchzudringen.

Leutheusser-Schnarrenberger: FDP zerrieben FDP-Urgestein Sabine Leutheusser-Schnarrenberger hat für das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Bayern zwei Ursachen ausgemacht. Die FDP sei zwischen zwei Bewegungen etwas zerrieben worden, sagte die frühere Bundesjustizministerin am Sonntag im Bayerischen Rundfunk. Auf der einen Seite, wenn es ein sehr emotionalisierter, zugespitzter Wahlkampf ist, ist das für eine liberale Partei, die auf Ratio setzt, auf Vernunft, schonmal eine ganz schwierige Situation.