Panne bei Köln: Kennzeichen von geblitzten Autos online

Millionenbetrug mit Parkgebühren? Razzia bei Unternehmen Wegen des Verdachts des Millionenbetrugs mit Parkgebühren gegen einen Car-Sharing-Anbieter hat die Polizei Wohn- und Geschäftsräume in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Wien durchsucht. Gegen die beiden in Berlin ansässigen Geschäftsführer des Unternehmens wird wegen Bandenkriminalität, Betrugs und Urkundendelikten ermittelt, wie die Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin am Mittwoch mitteilten.

Zollhunde erschnüffeln 180.000 Euro Bargeld: Festnahmen Im Rahmen einer europaweiten Ermittlung gegen Steuerbetrug beim Handel mit mehr als 10.000 Autos haben Steuerfahndung und Spezialkräfte des Zolls am Dienstag in Bochum zwei Beschuldigte festgenommen. Nach Angaben des Zollfahndungsamtes in Essen haben dabei Spürhunde über 180.000 Euro Bargeld gefunden. Die festgenommenen Brüder im Alter von 32 und 34 Jahren sollen als Mitglieder einer Bande Mehrwehrsteuerbetrug durch verschleierte Weiterverkäufe von Fahrzeugen in Höhe von 9 Millionen Euro begangen haben.

