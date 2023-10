Palucca-Rektor Jason Beechey folgt Ruf nach Zürich

Der langjährige Rektor der Palucca-Hochschule für Tanz in Dresden, Jason Beechey, wechselt in die Schweiz. Wie das sächsische Wissenschaftsministerium am Mittwoch bekanntgab, übernimmt Beechey etwa ein Jahr vor Ende seiner regulären Amtszeit in Dresden am 1. August 2024 die neu geschaffene Position des Head of Dance an der Hochschule der Künste in Zürich.

Wissenschaftsminister Sebastian Gemkow (CDU) würdigte das Schaffen des Kanadiers. Jason Beechey hat die Palucca Hochschule für Tanz Dresden seit seinem Amtsantritt im Jahr 2006 in einem besonderen Maße geprägt und mit herausragendem Engagement zu einer modernen, renommierten und international anerkannten Ausbildungsstätte weiterentwickelt.

Gemkow zufolge haben zahlreiche Tänzerinnen und Tänzer aus dem In- und Ausland unter Beecheys Leitung eine umfassende und künstlerisch anspruchsvolle Ausbildung an der einzigen eigenständigen staatlichen Tanzhochschule in Deutschland erhalten. Ich bedauere den Weggang von Professor Beechey sehr, wünsche ihm aber für seine neue Tätigkeit viel Kraft und Erfolg. Unsere Aufgabe ist es nun, die Nachfolge zu sichern. Das Auswahlverfahren soll umgehend beginnen, hieß es.