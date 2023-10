Palast der Republik: DDR-Museum widmet sich dem Prestigebau

Mehr zum Thema

Unbekannter erbeutet bei Einbruch 75.000 Euro Bargeld Ein Unbekannter ist in eine Wohnung in Erfurt eingebrochen und hat rund 75.000 Euro Bargeld gestohlen. Zudem nahm der Täter noch einen Laptop im Wert von rund 1600 Euro mit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach drang der Einbrecher am Donnerstagnachmittag gewaltsam in die Wohnung eines 38-Jährigen ein. Dort durchsuchte er die Wohnung und fand sowohl das Bargeld als auch den Laptop im Schlafzimmer. Daraufhin flüchtete er unerkannt. Warum so eine große Menge Bargeld in der Wohnung war, ist nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.