Palästinensergruppe rechtfertigt Demon und Hamas-Terror

Champions League: Spielplan für Volleys-Gruppe komplett Der deutsche Volleyball-Meister BR Volleys startet seine Auswärtsspiele in der Champions League am 29. November. Wie der Europäische Volleyball Verband CEV am Dienstag bekannt gab, tritt die Mannschaft des neuen Trainers Joel Banks bei Halkbank Ankara an. Am 13. Dezember folgt das Gastspiel bei Gas Sales Bluenergy Piacenza, am 10. Januar ist Benfica Lissabon Gastgeber.