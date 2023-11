Pakete vertauscht: Senior bekommt Drogen statt Küchengerät

Mehr zum Thema

Kretschmann mit Verdienstkreuz ausgezeichnet Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann ist am Freitag in Berlin von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet worden. Auch fünf weitere amtierende und ein ehemaliger Ministerpräsident wurden im Rahmen der Zeremonie geehrt. Steinmeier würdigte damit am Freitag den langjährigen und engagierten Dienst der Politiker für die Demokratie, wie er bei der Verleihung der Orden sagte.

Bauminister fordern vom Bund Anreize für Sanierungen Die Bauministerkonferenz der Länder hat sich auf eine Position zum Bauen und Sanieren geeinigt. Sanieren, Aufstocken, Umbauen muss sich unbedingt lohnen, sagte die Vorsitzende, die baden-württembergische Bauministerin Nicole Razavi, am Freitag in Baden-Baden. Die Länder forderten vom Bund, Anreize zu setzen. Obwohl der Neubau benötigt werde, sei Sanierung immer klimafreundlicher.