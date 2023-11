Paderborns Coach verabschiedet sich öffentlich von Max Kruse

Mehr zum Thema

Taliban-Rede in Moschee: Keine Hinweise auf Strafbares Bei dem umstrittenen Auftritt eines afghanischen Taliban-Funktionärs in einer Kölner Moschee ist laut dem NRW-Innenministerium nichts Strafbares gesagt worden, das ein Eingreifen der Polizei gerechtfertigt hätte. Videomaterial der Rede des Mannes sei gesichert, übersetzt und ausgewertet worden, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) am Donnerstag im Innenausschuss des Landtags in Düsseldorf. Bislang gebe es keine Anhaltspunkte für strafbare Handlungen.

Seoane plant in Dortmund mit beiden zentralen Angreifern Nächster Anlauf in Dortmund: Gladbach will den Positivtrend fortsetzen und beim BVB nicht wieder verlieren. Der Coach lässt sich von einer Statistik nicht beeindrucken.