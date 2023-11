Paar in Loitz niedergestochen: Sohn in Gewahrsam

Ein etwa 30-jähriger Mann steht im Verdacht, seine Eltern in Loitz im Landkreis Vorpommern-Greifswald niedergestochen zu haben. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er am Dienstagabend mit ihnen gestritten und schließlich mit einem Messer auf sie eingestochen haben. Die Mutter habe nach der Attacke selbst die Polizei gerufen und die Vorgänge geschildert, teilte das Polizeipräsidium Neubrandenburg am Mittwoch mit. Die Eltern - den Angaben zufolge Mitte 50 und Anfang 60 - seien lebensbedrohlich verletzt ins Krankenhaus gebracht und dort notoperiert worden. Sie seien inzwischen außer Lebensgefahr. Der tatverdächtige Sohn wurde demnach in Gewahrsam genommen. Alle Beteiligten sind den Angaben zufolge Deutsche.