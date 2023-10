Ostseeorte beklagen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe

Mehr zum Thema

SSW sieht Defizite beim Katastrophenschutz Die Ostseesturmflut mit großen Schäden in Schleswig-Holstein hat nach Ansicht des SSW Defizite beim Küsten- und Katastrophenschutz sowie in der Krisenkommunikation offengelegt. SSW-Landeschef Christian Dirschauer und der Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler forderten am Montag eine ehrliche Bilanz, schnelle Hilfen und strukturelle Reformen. Blaulichtorganisationen und freiwillige Helfer hätten Unglaubliches geleistet, aber auch mehr Kommunikation und Hilfe seitens ihrer Kommunen benötigt.

Jachtversicherer: Wohl 400 Schadensfälle nach Sturmflut Nach der schweren Ostsee-Sturmflut in Schleswig-Holstein rechnet allein die Hamburger Pantaenius Yachtversicherung mit 400 beschädigten oder gesunkenen Jachten. An den Hotspots sind sicherlich 30 Prozent davon Totalverluste, sagte Vertriebsleiter Dirk Hilcken am Montag in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. Er schätzt, dass an der gesamten deutschen Ostseeküste rund 2000 Jachten Opfer der Sturmflut geworden sind.

