Ostdeutscher Filmemacher Klaus Gendries ist tot

Der zu DDR-Zeiten bekannt gewordene Regisseur und Schauspieler Klaus Gendries ist tot. Er sei am Dienstag in einem Pflegeheim gestorben, bestätigte der Agent Mario Behnke auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Könnern (Salzlandkreis). Bekannt war Gendries unter anderem für die Komödien Florentiner 73 (1972) und Aber Vati! (1974). Als Schauspieler war er auch im Polizeiruf 110, bei Der Bergdoktor oder In aller Freundschaft zu sehen. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

Gendries wurde 1930 in Stettin in Polen geboren. Bis zuletzt sei der Regisseur unermüdlich gewesen, habe immer neue Pläne gehabt, sagte Behnke, der mit ihm vor einigen Jahren für eine Inszenierung der Köfers Komödiantenbühne zusammengearbeitet hatte. Seitdem hätten er und Gendries regelmäßig Kontakt gehabt, so der Agent. Zuletzt hatte Gendries am Stadttheater Köpenick inszeniert und auch noch im Pflegeheim an neuen Plänen gearbeitet, wie Behnke sagte. In zweiter Ehe war Gendries mit der Schauspielerin Edda Dentges verheiratet, mit der er einen Sohn hat.