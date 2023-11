Ostdeutschem Maschinenbau geht die Kraft aus

Mehr zum Thema

Kommission: AfD-Abgeordneter war für Staatssicherheit aktiv Der Thüringer AfD-Landtagsabgeordnete Dieter Laudenbach hat nach Auffassung einer Parlamentskommission in der DDR für die Staatssicherheit als Inoffizieller Mitarbeiter (IM) gearbeitet. Die Kommission sehe das nach Einzelfallprüfung und der Prüfung einer Vielzahl von Unterlagen als erwiesen an, sagte Landtagspräsidentin Birgit Pommer als Vorsitzende des Gremiums am Donnerstag im Landtag in Erfurt.

Arbeitslosigkeit im Oktober kaum gesunken Die Arbeitslosigkeit in Sachsen ist im Oktober nur leicht gesunken. Zuletzt waren etwa 130.500 Menschen arbeitslos gemeldet. Das waren 0,9 Prozent weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit (BA) am Donnerstag in Chemnitz mitteilte. Die Arbeitslosenquote verharrte damit bei 6,2 Prozent. Die schwache Konjunktur schlage merklich auf den Arbeitsmarkt durch, erklärte Geschäftsführer Klaus-Peter Hansen. So seien Unternehmen zurückhaltend bei Einstellungen und meldeten weniger offene Stellen. Einen geringeren Rückgang der Arbeitslosigkeit im Oktober habe es zuletzt vor 18 Jahren gegeben.