Ostdeutschem Maschinenbau geht die Kraft aus

Geschäftsklima ostdeutscher Unternehmen fast unverändert Die Stimmung in weiten Teilen der ostdeutschen Wirtschaft hat sich zuletzt kaum verändert. Während viele Unternehmen ihre aktuelle Lage etwas schlechter einschätzen als im Vormonat, haben sich ihre Erwartungen für die kommenden Monate leicht aufgehellt, wie das Ifo-Institut am Donnerstag in Dresden mitteilte. Der von dem Institut monatlich erhobene Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland blieb daher im Oktober nahezu unverändert bei 89,9 Punkten (plus 0,1 Punkte).