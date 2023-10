Ostbeauftragter: Bahnstrecke nach Rügen wird ausgebaut

Mehr zum Thema

Familienfeier endet blutig: Mann mit Stichwunden gefunden Eine Familienfeier unter fünf Erwachsenen ist in Franzburg (Vorpommern-Rügen) mit einem Schwerverletzten und polizeilichen Ermittlungen zu Ende gegangen. Der 32-jährige Mann wurde am Mittwochabend kurz vor Mitternacht mit Stichwunden im Rücken vor dem Mehrfamilienhaus gefunden, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Retter brachten den schwer verletzten Mann in eine Klinik, er soll aber nicht in Lebensgefahr sein.