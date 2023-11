Ostbeauftragter: Ausland neugieriger auf Osten als Westen

Mehr zum Thema

Krumbiegel: Drohungen von Rechten haben neue Dimension Vor einer in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern geplanten Lesung von Prinzen-Frontmann Sebastian Krumbiegel ist dieser schwer bedroht worden. Über die Sozialen Medien erreichten uns böse Kommentare, die gegen Sebastian gerichtet waren. Es sollte wohl auch eine Demonstration vor unserem Haus geben, sagte die Veranstalterin Susanne Putzar-Vandamme vom Aktivzentrum Boddenhus in Greifswald der Deutschen Presse-Agentur. Krumbiegel engagiert sich gegen Rechtsextremismus.