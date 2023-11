Ost-Regierungschefs: Beschlüsse zur Begrenzung von Migration

Mehr zum Thema

Regionalbahn-Anbieter: Nicht direkt von Streik betroffen Bahnreisende im Thüringer Nah- und Regionalverkehr müssen nicht zwangsläufig mit Einschränkungen wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) rechnen. So teilten die Bahnanbieter Abellio, sowie die Erfurter Bahn stellvertretenden auch für das Tochterunternehmen Südthüringen-Bahn auf ihren Websites am Mittwoch mit, nicht unmittelbar von dem Ausstand betroffen zu sein. Allerdings könnten sich dennoch Auswirkungen auf den jeweiligen Zugverkehr ergeben. Die Erfurter Bahn teilte mit, dass es zu erhöhten Fahrgastaufkommen, Behinderungen und vereinzelten Ausfällen kommen könne. Reisende seien gebeten, sich zuvor über Verbindungen zu informieren.