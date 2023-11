Ost-Regierungschefs beraten in Brüssel über Migration

Mehr zum Thema

Kirche und Diakonie sammeln Spenden für Menschen in Not In zahlreichen Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen sind ab diesem Freitag wieder Spendensammlerinnen und -sammler unterwegs. Bis einschließlich 29. November läuft die traditionelle Haus- und Straßensammlung für Menschen in Not, wie die Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), die Evangelische Landeskirche Anhalts und die Diakonie Mitteldeutschland am Dienstag mitteilten. Die Spenden sollen über das Diakonie-Spendenprogramm Hilfe vor Ort insbesondere an Tafeln, Wärmestuben und Beratungs- und Begegnungsstellen gehen.