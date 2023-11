Oschersleben wird für Umbau alter Bahnbrache ausgezeichnet

Für den Umbau einer alten Brachfläche des Bahngeländes mitten in der Innenstadt ist Oschersleben mit dem Stadtumbau Award 2023 ausgezeichnet worden. Die Stadt habe vorgemacht, wie Stadtumbau im besten Falle funktionieren könne, sagte Infrastrukturministerin Lydia Hüskens (FDP) am Donnerstag. Altes bewahren, sanieren und umnutzen und um neue Funktionen ergänzen. Städte würden wieder attraktiver und lebenswerter.

Die Auszeichnung des Landes stelle in den Fokus, wie gerade kleinere Städte und der ländliche Raum für Zuzügler interessant sein könnten. Wir beobachten, dass Menschen die Ballungsräume verlassen, um sich in ländlichen aber gut erschlossenen Regionen niederzulassen, sagte Hüskens. Sachsen-Anhalt sei Umbau-, nicht Neubauland. Die Stadt Oschersleben im Landkreis Börde hatte zusammen mit dem Wohnungsbauunternehmen Bewos Wobau ein nachhaltiges Wohnquartier auf der Bahnbrachfläche erstellt, mit Einkaufsareal, neuer Schwimmhalle und einem Jugendzentrum.

Der demografische Wandel stellt viele Orte in Sachsen-Anhalt auch vor städtebauliche Herausforderungen. Die Transformation der Städte ist ein ständiger Prozess, sagte Infrastrukturministerin Hüskens. Hier müssten möglichst passgenaue Lösungen vor Ort in den Städten erarbeitet und umgesetzt werden. Von diesen Projekten gehe auch eine gewisse Vorbildfunktion aus. Die Projekte zeigten beispielgebend, wie Lösungen für bestehende Probleme gefunden werden können. In den vergangenen Jahren wurden unter anderem die Stadt Naumburg, die Lutherstadt Wittenberg, Schönebeck und Bernburg ausgezeichnet.

Auch in diesem Jahr waren vor allem wieder Projekte als Finalisten für den Preis nominiert, die sich mit dem Umgang schrumpfender Städte beschäftigen. So war etwa die Gemeinde Benndorf im Landkreis Mansfeld-Südharz in den 1990er Jahren vom Wegfall des Bergbaus und der Abwanderung der Bewohner geprägt. Die alte Bergarbeitersiedlung wurde umgebaut und mit erneuerbaren Energien modernisiert. In Halle wurde ein achtstöckiges, schadstoffbelastetes Wohnhaus zu einer Wohnanlage mit kleinem Park umgebaut. Und in Lutherstadt Wittenberg entschied man sich dazu, eine Siedlung nach den Zerstörungen durch Sturm Kyrill 2007 zu modernisieren, statt sie zurückzubauen, wie zunächst geplant war. So entstand ein Wohnpark, ein Ärztehaus mit Apotheke sowie ein Wohnprojekt für Menschen mit Behinderungen.