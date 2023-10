„Ort des friedlichen Miteinanders der Kulturen der Welt“

Mehr zum Thema

Wetter in Hessen bleibt wechselhaft Zur Mitte der Woche wird das Wetter in Hessen zunehmend wechselhaft. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Dienstag mitteilte, startet der Mittwoch zunächst heiter, bei Höchsttemperaturen von 12 bis 15 Grad. Von Südwesten breiten sich über den Tag jedoch dichtere Wolkenfelder nach Nordosten aus.

RTL

Letzte Hürde genommen: Stadt Hanau kauft Kaufhof-Gebäude Die Stadt Hanau kann wie geplant das Areal von Galeria Kaufhof in der Hanauer Innenstadt kaufen und damit die Zukunft der Immobilie selbst gestalten. Wie ein Sprecher der Kommune am Dienstag bestätigte, stimmten am Montagabend nach dem Magistrat auch die Stadtverordneten einstimmig für den Kauf. Zuvor hatte hessenschau.de berichtet.