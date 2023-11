Mehr zum Thema

Brand in Erfurt: Polizei entdeckt Cannabisplantage Bei der Evakuierung eines Mehrfamilienhauses aufgrund eines Feuers hat die Polizei in Erfurt eine Cannabisplantage entdeckt. Die Beamten seien in der Wohnung eines 33-Jährigen zufällig auf die illegale Aufzuchtanlage gestoßen, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. In der Wohnung befanden sich demnach zudem mehrere Messer, weitere Drogen und eine Schreckschusspistole. Der Mann wurde vorläufig festgenommen.